Articol de Alexandru Barbu - Publicat luni, 23 ianuarie 2023, 09:59 / Actualizat luni, 23 ianuarie 2023 10:25Deian Sorescu, 25 de ani, a avut un debut ratat la FCSB. Folosit in flancul drept al defensivei si schimbat la pauza, el a fost, conform monitorizarii InStat, al 3-lea cel mai slab jucator al ros-albastrilor din deplasarea cu Hermannstadt (1-0).Singurul implant al vicecampioanei din acest mercato n-a impresionat in primul meci oficial din noul an. Utilizat fundas dreapta, postul ... citeste toata stirea