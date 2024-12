Avertisment cu o saptamana inainte de Dinamo - Rapid: "Ei mai au o problema"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 15 decembrie 2024, 10:59 / Actualizat duminica, 15 decembrie 2024 11:03Fostul atacant Ionel Danciulescu (48 de ani) a pus-o in garda pe Rapid cu o saptamana inainte de meciul pe care giulestenii il vor juca cu Dinamo, duminica, 22 decembrie, de la 20:00.Dinamo si Rapid se vor intalni pe Arena Nationala in ultima etapa de Superliga din 2024. In acest moment, "cainii" stau mult mai bine in ierarhie. Se claseaza pe locul 2 dupa 20 de meciuri, ... citește toată știrea