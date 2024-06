Avertisment pentru tricolori la meciul cu Slovacia: "Este ca si cum ai conduce iarna cu cauciucuri de vara"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat duminica, 23 iunie 2024, 11:06 / Actualizat duminica, 23 iunie 2024 11:16Reprezentativa Romaniei va juca ultimul meci din grupa, cu Slovacia, la Frankfurt, dar gazonul nu este ok. Selectionerul Germaniei, Julian Nagelsmann, s-a plans deja de el.Invinsa sambata seara de Belgia (0-2), in al doilea meci din grupa E, reprezentativa Romaniei are nevoie de macar un punct, pe 26 iunie, contra Slovaciei, pentru a se califica in "optimi".Gazonul, marea ... citește toată știrea