Avertismentul dat de Ciprian Marica dupa meciul cu Ucraina: "Tind sa spun ca imi e putin teama"

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 18 iunie 2024, 10:17 / Actualizat marti, 18 iunie 2024 11:18Ciprian Marica, 38 de ani, fostul atacant al primei reprezentative, a pus in context infrangerea Belgiei cu Slovacia, 0-1, partida din grupa Romaniei de la EURO 2024. Fostul "nouar" al nationalei e convins ca esecul de luni ii va supramotiva pe "dracii rosii" in urmatorul meci, cel in fata selectionatei lui Iordanescu.Am trecut de primul hop, dar greul abia acum incepe pentru nationala ... citește toată știrea