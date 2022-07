Azi e asteptata decizia finala in cazul eliberarii lui Adrian Mititelu * Patronul lui FCU Craiova, audiat prin videoconferinta

Articol de Viorel Tudorache - Publicat miercuri, 06 iulie 2022, 13:26 / Actualizat miercuri, 06 iulie 2022 13:29Patronul FCU Craiova, Adrian Mititelu (54 de ani), se asteapta sa fie pus in libertate azi. Curtea de Apel Craiova a ramas in pronuntare.UPDATE 6 iulie, 13:25 * Curtea de Apel Craiova a ramas in pronuntare in cazul Adrian MititeluLa 12:50 s-a incheiat termenul de la Curtea de Apel. Instanta a ramas in pronuntare. Azi, Adrian Mititelu a fost audiat prin videoconferinta, iar ... citeste toata stirea