Azi incep Europenele de Juniori de la Otopeni, cu David Popovici la start in doua probe + Programul finalelor, televizare

Articol de Roxana Fleseru - Publicat marti, 05 iulie 2022, 08:58 / Actualizat marti, 05 iulie 2022 09:49David Popovici, dublu campion mondial la seniori, va concura incepand de azi la Campionatele Europene de juniori, care au loc in Complexul de Natatie de la Otopeni. Anul trecut, la aceasta competitie, care s-a desfasurat la Roma, pustiul a castigat trei medalii de aur si una de argint.Televizare: TVR va transmite in fiecare zi sesiunea de seara, cea cu finale, in fiecare zi incepand cu ... citeste toata stirea