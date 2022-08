"Ba, tu sigur trisezi. Esti cam prea bun"* Cum reactioneaza David Popovici cand e acuzat ca se dopeaza + "Trebuie sa se stie unde dorm in fiecare seara, unde sunt"

Articol de GSP - Publicat luni, 22 august 2022, 15:29 / Actualizat luni, 22 august 2022 15:30Campion mondial si european la 100 si 200 de metri liber, David Popovici (17 ani) dezvaluie ca este privit cu scepticism de multe persoane.Inotatorul de la CS Dinamo a dezvaluit cum reactioneaza atunci cand este acuzat ca se dopeaza. In plus, Popovici a explicat ca poate fi testat in orice moment, conform procedurilor, si ca trebuie sa-si anunte in mod constant programul si locatia pentru ca ... citeste toata stirea