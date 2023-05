Articol de Daniel Grigore - Publicat luni, 22 mai 2023, 18:47 / Actualizat luni, 22 mai 2023 19:06Gica Popescu (55 de ani), presedintele de la Farul Constanta, il cere la nationala pe Marian Aioani (23), portarul echipei.Farul a cucerit titlul cu Marian Aioani titular incontestabil intre buturi. Portarul in varsta de 23 de ani a jucat toate meciurile din acest sezon, 39 la numar, in care a primit 40 de goluri. Totusi, in 13 partide a pus lacat pe poarta, adversarii nu au putut gasi vreo ... citeste toata stirea