Articol de Vlad Rosu - Publicat luni, 11 septembrie 2023, 12:18 / Actualizat luni, 11 septembrie 2023 12:44Kickboxerul marocan Badr Hari (38 de ani) a anuntat, sambata, ca nu va lupta impotriva englezului James McSweeney (42 de ani), in cadrul galei Glory 88, organizate la Paris, in Franta.Chiar inainte de a intra in ring, pentru lupta contra englezului James McSweeney, Badr Hari a anuntat ca nu se va mai bate cu britanicul, in semn de omagiu pentru victimele cutremurului din Maroc. ... citeste toata stirea