Balaj acuza arbitrajul dupa meciul cu Unirea Slobozia: "Sper sa invete ceva din ce-i spun"

Articol de Laura Soica - Publicat luni, 16 decembrie 2024, 13:01 / Actualizat luni, 16 decembrie 2024 13:12Cristi Balaj, presedintele de la CFR Cluj, a criticat arbitrajul de la meciul cu Unirea Slobozia, scor 1-1.CFR Cluj s-a incurcat la Clinceni in meciul din etapa cu numarul 20 si a impartit punctele cu Unirea Slobozia.Unirea Slobozia a avut un penalty acordat in minutul 33, insa Pospelov a ratat. Arbitrul Ionut Coza l-a anulat pentru ca au intrat in careu jucatori de la CFR Cluj ... citește toată știrea