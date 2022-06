Balint la Craiova * PRO si CONTRA dupa alegerea lui Rotaru: 10 argumente

Articol de Liviu Manolache, Alexandru Barbu - Publicat luni, 13 iunie 2022, 17:08 / Actualizat luni, 13 iunie 2022 17:34Laszlo Balint, 43 de ani, a fost numit antrenor la CS Universitatea Craiova. E inspirata decizia oltenilor? Mai jos, argumente pro si contra.DEZBATEREA ZILEIDEZBATEREA ZILEI, 13 iunie * A facut bine Craiova ca a renuntat la Reghecampf? "Si-a pierdut autoritatea pentru ca statea cu jucatorii la sprit si in emisiuni cu Anamaria" vs. "E pe plus la niste capitole ... citeste toata stirea