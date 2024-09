Baluta ii raspunde lui Gigi Becali, care l-a criticat pe unde l-a prins: "De acum inainte..."

Articol de Daniel Grigore - Publicat luni, 02 septembrie 2024, 00:24 / Actualizat luni, 02 septembrie 2024 00:54Alexandru Baluta, 30 de ani, a raspuns criticilor lui Gigi Becali, patronul FCSB. Extrema ros-albastra a inscris in finalul meciului cu UTA, scor 2-0, dupa ce ratase un penalty la 1-0.In ultimele saptamani, Alexandru Baluta a fost unul dintre principalii "clienti" ai patronului FCSB, Gigi Becali. Latifundiarul l-a pus la colt in mai multe momente, recent dupa 1-1 cu LASK in ... citește toată știrea