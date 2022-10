Basarab Panduru a analizat al doilea penalty primit de Rapid cu CFR: "Uite cum e tricoul"

Articol de GSP - Publicat luni, 31 octombrie 2022, 10:27 / Actualizat luni, 31 octombrie 2022 11:08Basarab Panduru, fostul international, a analizat al doilea penalty primit de Rapid, in meciul cu CFR Cluj, scor 2-1.Arbitrul Catalin Popa a dictat lovitura de la 11 metri dupa un duel in care intre Andrei Burca si Marko Dugandzic. Basarab Panduru considera ca decizia a fost gresita, cea corecta fiind dictarea unui fault in atac.RAPID - CFR CLUJ 2-1Dumitru Dragomir, categoric dupa Rapid - ... citeste toata stirea