Basarab Panduru a analizat transferurile realizate de Rapid * Pe un singur nou-venit il vede titular

Basarab Panduru, fostul international roman si actualul analist TV, a comentat tranferurile realizate de Rapid in aceasa vara.Giulestenii s-au intarit cu 4 jucatori pana in prezent: Andrei Ciobanu, de la Farul, Paul Iacob, adus de la Chindia, Vali Costache si Florin Stefan, ambii transferati de la CFR Cluj.