Basarab Panduru a identificat o mare problema la FCSB: "Te pacaleste!"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat vineri, 24 ianuarie 2025, 15:41 / Actualizat vineri, 24 ianuarie 2025 15:57Fostul international Basarab Panduru (54 de ani) a comentat victoria celor de la FCSB din deplasarea cu Qarabag, scor 3-2, in penultima etapa a grupei unice din Europa League, si a identificat o mare problema pentru campioana en-titre a Superligii.Panduru este de parere ca, in ciuda victoriei obtinute in Azerbaidjan, celor de la FCSB le va fi din ce in ce mai greu fara Darius ... citește toată știrea