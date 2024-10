Basarab Panduru a luat la ochi doi fotbalisti dupa Dinamo - FCSB: "Am zis sa ma uit la ei, dar sunt pe nicaieri"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat joi, 31 octombrie 2024, 09:31 / Actualizat joi, 31 octombrie 2024 09:51Fostul international Basarab Panduru (54 de ani) a criticat jocul prestat de dinamovisti in derby-ul pierdut cu FCSB cu scorul de 0-4, in prima runda a grupelor Cupei Romaniei.In cele doua meciuri care s-au jucat intr-un interval de 10 zile, campioana Romaniei si-a pus la respect marea rivala cu doua victorii categorice, 2-0 in campionat si 4-0 in Cupa.FCSBGigi Becali a numit ... citește toată știrea