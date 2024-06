Basarab Panduru a vazut cotele de la Romania - Slovacia si exclama: "Aproape imposibil sa nu se intample ceva! Se va discuta 40 de ani!"

Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 23 iunie 2024, 13:09 / Actualizat duminica, 23 iunie 2024 13:28Romania si Slovacia ar merge la "brat" in optimile EURO 2024 in cazul unui rezultat de egalitate in meciul direct de miercuri, bookamakerii remarcand si ei acest detaliu. Cota pentru un X nu depaseste 2.05, iar presa internationala anticipeaza si ea un egal in duelul romano-slovac.Inaintea ultimului meci din faza grupelor, romanii si slovacii sunt in fata unei situatii atractive si ... citește toată știrea