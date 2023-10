Articol de David Marinescu - Publicat miercuri, 11 octombrie 2023, 17:57 / Actualizat miercuri, 11 octombrie 2023 18:12Fostul international Basarab Panduru (53 de ani) a criticat in termeni duri revenirea lui Dorin Rotariu (28 de ani) in campionatul romanesc, la FCSBDupa 5 ani si jumatate petrecuti in strainatate, la echipe precum Club Brugge, AZ Alkmaar, Mouscron, FC Astana, Ludogoret Razgrad si Atromitos Atena, Dorin Rotariu a revenit in Liga 1, la FCSB, formatie cu care a semnat un ... citeste toata stirea