Articol de Vlad Rosu - Publicat miercuri, 14 iunie 2023, 14:33 / Actualizat miercuri, 14 iunie 2023 15:29Fostul international Basarab Panduru (52 de ani) a analizat sezonul facut de Octavian Popescu (20 de ani) la FCSB.Octavian Popescu a avut un sezon de uitat la vicecampioana Romaniei, formatie in tricoul careia a marcat de 4 ori in 49 de aparitii in toate competitiile, mai putine decat Joyskim Dawa (27 de ani), care a inscris de 5 ori in 46 de partide. Basarab Panduru este de parere ca ... citeste toata stirea