Basarab Panduru, dat pe spate de ultimele evolutii ale vedetei de la FCSB: "Zici ca nu e roman, e chiar bun acum!"

Articol de GSP - Publicat marti, 08 noiembrie 2022, 18:27 / Actualizat marti, 08 noiembrie 2022 18:52Basarab Panduru (52 de ani), fost jucator important la Steaua in anii '90, e impresionat de forma actuala a lui Andrei Cordea, extrema de 23 de ani a celor de la FCSB.Cordea a fost MVP-ul derby-ului cu Rapid, 3-1, meci in care a inscris si a reusit un assist splendid pentru Tavi Popescu. Panduru a enumerat cateva dintre aspectele pozitive pe care le-a remarcat in ultima perioada la ... citeste toata stirea