Basarab Panduru, laude pentru Rapid dupa ce l-a vandut pe Rares Ilie: "Mi-a placut cum a facut acest transfer" + Avertisment pentru mijlocas

Articol de GSP - Publicat vineri, 15 iulie 2022, 09:42 / Actualizat vineri, 15 iulie 2022 10:26Basarab Panduru (51 de ani), fost international roman, a comentat transferul lui Rares Ilie (19) de la Rapid la Nice.Rares Ilie este protagonistul transferului verii in fotbalul romanesc. Mijlocasul Rapidului a fost transferat de Nice in schimbul sumei de 5 milioane de euro. Basarab Panduru a tinut sa-i laude pe giulesteni pentru afacerea facuta, dar l-a si avertizat pe Ilie in privinta ... citeste toata stirea