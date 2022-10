Basarab Panduru, mesaj direct pentru Dica: "Ii bulversezi pe toti" + "E un mare semn de intrebare ce se intampla acolo"

Articol de GSP - Publicat luni, 03 octombrie 2022, 07:33 / Actualizat luni, 03 octombrie 2022 09:22Basarab Panduru (52 de ani), fostul international, a vorbit dupa FCSB - FC Arges 3-2 despre greselile lui Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul ros-albastrilor.Panduru a observat ca Dica incearca sa transmita prea multe informatii jucatorilor in timpul meciului, fapt care ii induce mai mult in eroare pe acestia. Fostul jucator si antrenor a avut un mesaj in direct pentru tehnicianul de la FCSB. ... citeste toata stirea