Basarab Panduru nu are mila de FCSB: "Sa spuna multumesc pentru egal! A fost un meci foarte slab. Parca a venit pe jos la Cluj"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 20 februarie 2024, 09:00 / Actualizat marti, 20 februarie 2024 09:27Basarab Panduru a avut un discurs dur la adresa celor de la FCSB dupa prestatia din meciul cu U Cluj, 0-0.Fostul international a criticat jocul echipei lui Elias Charalambous si spune ca, in conditiile in care U Cluj a ratat un penalty, FCSB ar trebui sa fie multumita cu punctul obtinut pe Cluj Arena.U Cluj - FCSBOlaru a vazut faza controversata in direct la interviu: "A fost ... citește toată știrea