Articol de Alexandru Barbu - Publicat miercuri, 13 septembrie 2023, 07:54 / Actualizat miercuri, 13 septembrie 2023 09:18Simona Halep, 31 de ani, a primit o suspendare de 4 ani in cazul de dopaj. Basarab Panduru, 53 de ani, a comentat intr-o nota dura vestea, afirmand ca are toleranta zero fata de doping.ITIA a facut anuntul marti dupa-amiaza. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel la TAS in termen de 21 de zile. Suspendarea Simonei va expira pe data de 6 ... citeste toata stirea