Articol de Alexandru Barbu - Publicat joi, 28 septembrie 2023, 10:41 / Actualizat joi, 28 septembrie 2023 12:29Basarab Panduru (53 de ani), fost mare fotbalist al Stelei, nu intelege de ce CSA nu a facut nimic pana acum pentru a putea promova in Superliga.E al treilea an in care clubul detinut de MApN evolueaza in Liga 2, unde a promovat in vara lui 2020. Si acum, asa cum s-a intamplat si in precedentele doua editii, CSA Steaua nu indeplineste conditiile pentru a putea promova, indiferent ... citeste toata stirea