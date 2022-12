Basarab Panduru si Mihai Stoica au cazut de acord: "Daca ar fi cineva care merita sa fie in play-off, ei ar fi" + "Vad asta de multe etape"

Articol de GSP - Publicat duminica, 04 decembrie 2022, 10:17 / Actualizat duminica, 04 decembrie 2022 10:57Basarab Panduru (52 de ani), expert Orange Sport, si Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al celor de la FCSB, o vad pe Sepsi Sf. Gheorghe calificata in play-off.Cei doi spun ca gruparea covasneana merita sa fie in primele 6, avand in vedere parcursul bun pe care l-au aratat in ultimele etape de campionat.Universitatea Craiova - FCU Craiova 0-2Ce a observat un fost ... citeste toata stirea