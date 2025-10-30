Editeaza

Baza sportiva a fostei echipe de Liga 1 a fost scoasa la licitatie: 1,45 milioane de euro

Sursa: Gazeta Sporturilor
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 05:31
19 citiri
Articol de Daniel Grigore - Publicat miercuri, 29 octombrie 2025 20:35 / Actualizat miercuri, 29 octombrie 2025 20:36
Baza sportiva a clubului CS Gaz Metan Medias, intrat in faliment, a fost scoasa la licitatie de catre lichidatorul judiciar. Pretul de pornire: 1,45 milioane de euro.
Gaz Metan Medias, formatie obisnuita cu prima liga, a intrat in faliment in 2022. S-a intamplat la finele unui sezon tulbure, in care a fost penalizata cu zeci de puncte pentru ca nu a achitat datoriile fata de ...citește toată știrea

