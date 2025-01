"Baza sportiva moderna" la Afumati, anuntul sefului judetului Ilfov! Echipa antrenata de Vasile Neagu e considerata cea mai cea la ora actuala, mai buna decat FC Voluntari!

Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Hubert Thuma, a anuntat, marti seara, 28 ianuarie 2025, ca la Afumati va fi construita o baza sportiva moderna, cu "un teren de fotbal ca la carte"!Mai mult, politicianul parte din PNL spune despre CS Afumati, nou-promovata in Liga 2 in vara trecuta si care va beneficia de noua baza sportiva existenta acum doar in ganduri, ca este "cel mai bun club la ora actuala din judetul Ilfov"!CS Afumati, in majoritatea timpului greoaie sau lipsita de comunicare, ... citește toată știrea