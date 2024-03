BC Timisoara s-a calificat in finala Alpe Adria Cup

Articol de David Marinescu - Publicat miercuri, 13 martie 2024, 14:07 / Actualizat miercuri, 13 martie 2024 16:11BC Timisoara s-a calificat, marti, in finala Alpe Adria Cup, dupa ce a invins in semifinale pe Kapfenberg Bulls (Austria), scor 94-92 (60-56), la Turneul Final Four gazduit de austrieci. Finala va fi astazi, cu detinatoarea trofeului, MKS Dabrowa Gornicza.Principalii marcatori ai meciului au fost Mitrovic 29 puncte, Grayson-Scott 20, pentru BC Timisoara, respectiv King 27, pentru ... citește toată știrea