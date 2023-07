Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 18 iulie 2023, 17:16 / Actualizat marti, 18 iulie 2023 18:13Gigi Becali (65 de ani) a anuntat in direct la TV cum planuieste sa dejoace strategia ultrasilor de la CSA Steaua, care luau in calcul sa cumpere bilete la FCSB - Dinamo si sa nu se prezinte la meci, astfel incat sa impiedice umplerea tribunelor.Pentru a le pune bete in roate celor de la FCSB, sustinatorii CSA Steaua au luat in calcul mai multe tactici. Una dintre ele, care a circulat pe ... citeste toata stirea