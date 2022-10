Becali a pus ochii pe noua "perla" a Farului: "Sa nu se supere Hagi, dar a explodat!"

Articol de GSP - Publicat vineri, 21 octombrie 2022, 16:30 / Actualizat vineri, 21 octombrie 2022 16:40Alexi Pitu (20 de ani, extrema stanga) de la Farul este ultimul jucator intrat in atentia lui Gigi Becali, patronul FCSB.Pitu a devenit un fotbalist important pentru Farul, liderul la zi din Liga 1. Alexi a produs 7 reusite in actuala stagiune, doua goluri si 5 pase decisive.FCSBFotbalistul de la FCSB pe care Gigi Becali pune toti banii: "Am luat teapa? Va inselati! Cu el va incepe ... citeste toata stirea