Becali, acuzat! De ce ar spune ca-l vrea cu orice pret pe Omrani: "Ati observat ce se intampla in ultimul timp?"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 09 februarie 2022, 09:59 / Actualizat miercuri, 09 februarie 2022 10:25Marius Bilasco (40 de ani), director al departamentului de scouting de la CFR Cluj, crede ca Billel Omrani (28) va ramane in Gruia. Referitor la declaratiile lui Gigi Becali (63), care a vorbit despre aducerea francezului la FCSB, Bilasco spune ca scopul este destabilizarea campioanei.Marti, Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anuntat ca in eventualitatea vanzarii lui Florin Tanase in ... citeste toata stirea