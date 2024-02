Becali anunta o schimbare in primul "11" pentru FCSB - Sepsi: "Mi-a zis ca e cel mai bun la antrenamente. Bine ma, joaca cu el!"

Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 09 februarie 2024, 12:44 / Actualizat vineri, 09 februarie 2024 12:49Gigi Becali (65 de ani), patronul FCSB, a anuntat ca David Miculescu (22 de ani) va fi titular in locul lui Luis Phelipe (22) in meciul cu Sepsi de duminica, ora 20:45.Titular in ultimele 3 meciuri ale ros-albastrilor, integralist cu UTA la 4-0 si schimbat la pauza la 3-0 cu CSU Craiova si 1-1 cu Farul, Luis Phelipe nu va aparea din primul minut la proxima partida a FCSB-ului, ... citește toată știrea