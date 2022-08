Becali, dispus sa faca pace cu CSA Steaua: "Ar fi posibil daca il schimba pe Dincu, care e de la SRI, si vine unul de la PSD, unde sunt intelepti"

Articol de GSP - Publicat marti, 09 august 2022, 11:50 / Actualizat marti, 09 august 2022 11:58Gigi Becali, patronul FCSB, spune ca ar putea exista o sansa sa ajunga la un acord cu CSA Steaua.Formatia "militara" va debuta azi in noul sezon din Liga 2, dar nu are nici acum drept de promovare.Aflat in proces cu Armata, Gigi Becali i-a criticat pe sefii CSA Steaua si spune ca ar putea ajunge la un acord cu Ministerul Apararii Nationale. Cu o singura conditie: Vasile Dincu sa fie schimbat din ... citeste toata stirea