Becali il titularizeaza cu Farul pe jucatorul care nu stie sa fie titular * Ultima data l-a scos din minti: "La revedere, pleaca!"

Articol de Alexandru Barbu - Publicat marti, 24 ianuarie 2023, 15:10 / Actualizat marti, 24 ianuarie 2023 15:35Gigi Becali a anuntat ca Billel Omrani va incepe meciul cu Farul (duminica, ora 19:00) din primul minut. Francezul care l-a convins pe patronul FCSB cu reusita decisiva din partida cu Hermannstadt, 1-0, are cifre mult mai bune cand intra de pe banca. Din postura de titular, atacantul in varsta de 29 de ani a dezamagit pana acum.La Sibiu, Compagno a evoluat modest in prima repriza, ... citeste toata stirea