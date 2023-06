Articol de Alexandru Barbu - Publicat duminica, 04 iunie 2023, 08:50 / Actualizat duminica, 04 iunie 2023 09:08Dinamo a revenit dupa un an in Superliga, 6-1 in tur, 2-4 aseara cu FC Arges in barajul de mentinere/promovare (8-5 la general in favoarea "cainilor"). Iar Arnold Garita (27 de ani), atacantul pitestenilor, e asteptat acum de Gigi Becali la FCSB.Joi, intrebat despre iminenta promovare a lui Dinamo, Becali a spus ca o vrea pe echipa lui Ovidiu Burca inapoi in primul esalon, din doua ... citeste toata stirea