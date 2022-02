Becali isi poate lua adio de la transferul dorit: "Are oferte la fel de bune din Suedia sau Finlanda"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 16 februarie 2022, 18:05 / Actualizat miercuri, 16 februarie 2022 18:25Valeriu Iftime, finantatorul celor de la FC Botosani, a vorbit despre transferul lui Joyskim Dawa (25 de ani ) la FCSB.Dorit in aceasta iarna de Gigi Becali, Dawa a ramas pana la urma la Botosani, dupa ce latifundiarul a refuzat sa dea 800.000 de euro in schimbul lui.FCSBUn jucator de la CFR Cluj a fost propus la FCSB. Agentul dezvaluie: "Am vorbit cu Becali" + Patronul ... citeste toata stirea