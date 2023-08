Articol de Alexandru Barbu - Publicat luni, 07 august 2023, 11:00 / Actualizat luni, 07 august 2023 12:37Strategia FCSB, aceea de a-l sacrifica pe Andrea Compagno astfel incat un "9 fals" sa-si faca aparitia in primul "11", e inutila.Desi a fost golgheterul echipei editia trecuta si al doilea al campionatului, cu 20 de reusite, Compagno si-a pierdut locul de titular in acest start de sezon.Atacantul in varsta de 27 de ani a inceput din primul minut numai meciurile cu CSKA 1948 Sofia din ... citeste toata stirea