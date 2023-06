Articol de Vlad Rosu - Publicat miercuri, 07 iunie 2023, 11:38 / Actualizat miercuri, 07 iunie 2023 11:40Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a anuntat ca va cere sume mari de transfer in schimbul jucatorilor Andrea Compagno (27 de ani, atacant) si Malcom Edjouma (26 de ani, mijlocas).Daca marti anunta ca e dispus sa renunte la Andrea Compagno in schimbul aceleiasi sume de transfer pe care a platit-o in schimbul lui,adica un milion si jumatate de euro, Becali s-a razgandit: vrea acum 2, ... citeste toata stirea