Articol de David Marinescu - Publicat sambata, 29 iulie 2023, 16:10 / Actualizat sambata, 29 iulie 2023 16:15Gigi Becali va merge din nou alaturi de preoti pe Calea Victoriei, sa sfinteasca zona in care duminica va fi organizat marsul Bucharest Pride. Patronul FCSB si-a anuntat demersul intr-o serie de declaratii controversate, homofobe.Becali a participat la un astfel de protest si in 2022, si in 2021, fiind insotit de Mihai Stoica si Alexandru Tudor."Nu ne putem opune. Ce putem face noi? ... citeste toata stirea