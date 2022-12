Becali modifica primul "11" la FCSB * Schimba sistemul sau il scoate din echipa pe Cordea: "Am pus stampila pe el!"

Articol de GSP - Publicat vineri, 16 decembrie 2022, 12:38 / Actualizat vineri, 16 decembrie 2022 12:39Gigi Becali, patronul FCSB, vrea sa-l vada in primul "11" de-acum pe David Miculescu (21 de ani, extrema dreapta), fotbalist care l-a costat in vara 1,7 milioane de euro.Pentru a-i face loc in primul "11", Becali s-a gandit la doua solutii: fie va schimba sistemul, din 4-3-3 in 4-4-2, fie il va trece pe banca pe Andrei Cordea.FCSB - CFR CLUJ 0-1I-a cerut demisia lui Pintilii in direct ... citeste toata stirea