Articol de Adrian Jitea - Publicat duminica, 12 noiembrie 2023, 22:57 / Actualizat duminica, 12 noiembrie 2023 23:19Joyskim Dawa (27 de ani) a fost rezerva in meciul FCSB - FCU Craiova, scor 2-1, o premiera pentru fundasul camerunez in sezonul 2023/2024. Dawa a fost introdus in minutul 84, in locul lui Darius Olaru.Joyskim Dawa a fost titular in 14 dintre cele 15 meciuri jucate de FCSB in actuala editie de campionat. A lipsit doar in victoria 5-2 cu Sepsi, fiind suspendat.CSU CRAIOVA - ... citeste toata stirea