Articol de Alexandru Barbu - Publicat vineri, 28 iulie 2023, 18:23 / Actualizat vineri, 28 iulie 2023 18:23Gigi Becali, patronul FCSB, sustine ca inca are incredere in Alexandru Baluta, dar totodata spune ca vrea ca mijlocasul ofensiv in varsta de 29 de ani sa-si creasca nivelul in perioada urmatoare.Baluta a fost titular in toate meciurile disputate de FCSB in actuala stagiune, a fost utilizat "9 fals" in campionat, cu FCU Craiova (3-1) si Dinamo (2-1), si inter in Conference League, cu ... citeste toata stirea