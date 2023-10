Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 08 octombrie 2023, 14:55 / Actualizat duminica, 08 octombrie 2023 14:56Prestatia lui Mihai Lixandru (22 de ani) din FC Botosani - FCSB 0-1 l-a impresionat pe Gigi Becali, care anunta ca-l baga in echipa de start.Fotbalistul a prins tot mai multe minute pentru echipa ros-albastra, dupa ce in startul sezonului a ramas pe banca, iar Gigi Becali este tot mai incantat de evolutiile sale.FC BOTOSANI - FCSB 0-1Anticipeaza o schimbare in echipa de ... citeste toata stirea