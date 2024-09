Becali, replica acida pentru Victor Piturca: "As vrea sa il intreb si eu ceva. Ce am cumparat eu de la el cu 500.000 de euro? Actiuni din ce?"

Articol de Laura Soica - Publicat vineri, 13 septembrie 2024 09:00Gigi Becali (66 de ani), patronul de la FCSB, a lansat un atac la adresa lui Victor Piturca (68 de ani), dupa o declaratie facuta de acesta.Victor Piturca a declarat: "Sa investesc eu la Farul? Sunt nebun? Daca as avea bani, as investi la o singura echipa, Steaua Bucuresti".Gigi Becali: "As vrea sa-l intreb pe Piturca"Becali a intrat in direct la scurt timp dupa Piturca si a tinut sa ii aminteasca fostului fotbalist ca in ... citește toată știrea