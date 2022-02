Becali revine la vechile practici! Ce strategie a adoptat dupa ce FCSB s-a apropiat de CFR Cluj

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat sambata, 12 februarie 2022, 07:06 / Actualizat sambata, 12 februarie 2022 07:29FCSB a reintrat in lupta pentru titlu, motiv pentru care patronul ros-albastrilor isi reia tacticile de timorare a adversarelor: l-a ofertat pe Paul Iacob, stoperul Chindiei, chiar inaintea meciului direct de duminica, o strategie adoptata de fiecare data in anii in care a fost implicat activ pentru castigarea campionatului.Lupta pentru castigarea ... citeste toata stirea