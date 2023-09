Articol de GSP - Publicat sambata, 30 septembrie 2023, 14:10 / Actualizat sambata, 30 septembrie 2023 15:05Joyskim Dawa (27 de ani) a fost tinta unor atacuri rasiste. Dumitru Dragomir (77 de ani), fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania, este de parere ca fundasul nu va rezista in cazul in care agresiunile vor persista.Joyskim Dawa a fost victima unor atacuri rasistedupa ce fundasul a gafat decisiv in meciul Hermannstadt - FCSB, scor 2-2. In minutul 60 al partidei, stoperul ... citeste toata stirea