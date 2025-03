Belinda Bencic lauda decizia WTA de a le plati jucatoarelor un concediu de maternitate si spera ca aceasta practica sa fie preluata si in alte sporturi

Articol de Roxana Fleseru - Publicat marti, 11 martie 2025, 13:25 / Actualizat marti, 11 martie 2025 13:38Belinda Bencic (27 de ani si 58 WTA) este in optimile de finala la Indian Wells la niciun an de cand s-a nascut fiica sa Bella. Elvetianca spune ca programul WTA de concediu de maternitate platit este "absolut uimitor".Belinda Bencic a devenit mama la finalul lui aprilie 2024, iar la finalul anului juca deja primele meciuri.Revenirea fostului numar 4 WTA in circuitul WTA este una ... citește toată știrea