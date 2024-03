Benny Adegbuyi revine in Glory! * Luptatorul roman se va bate pe un stadion de fotbal

Articol de Carmen Dumitru - Publicat marti, 16 ianuarie 2024, 19:59 / Actualizat marti, 16 ianuarie 2024 20:53Benny Adegbuyi (38 de ani) revine in Glory, pe 9 martie 2024, unde va lupta intr-o gala disputata in Arnhem, Olanda.Invins in meciul eliminatoriu de anul trecut de Laidouni, Benny Adegbuyi are o noua sansa sa participe la turneul la categoria grea organizat de Glory.PRIETENII LUI OVIDIUDe la fotbal la kickboxing * Benny Adegbuyi si-a spus povestea la "Prietenii lui Ovidiu": "Tata ... citește toată știrea