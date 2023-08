Articol de Daniel Grigore - Publicat luni, 28 august 2023, 18:06 / Actualizat luni, 28 august 2023 18:11Rapid i-a prelungit contractul mijlocasului estonian Mattias Kait (25 de ani) pana in 2026. Precedenta intelegere era scandenta la 30 iunie 2024.Rapid i-a betonat contractul unuia dintre mijlocasii din lot, interul estonian Mattias Kait, international cu 49 de meciuri jucate pentru reprezentativa estona.Kait a prelungit pe 2 ani, pana in 2026, in conditiile in care precedenta intelegere ... citeste toata stirea